Personelle Turbulenzen Schlechtes Arbeitsklima bei der Stadt? Studie geplant

Weitere Merkur-Frage: „Teils wird der Weggang des Kämmereileiters und der Wechsel-Wunsch der Hauptamtsleiterin auch nach unseren Recherchen verwaltungsintern als Warnsignal gesehen, dass das Arbeitsklima in der Stadtverwaltung zu wünschen übrig lassen. Wie sehen der OB bzw. der Stadtvorstand das Arbeitsklima, sehen sie diesbezüglich Verbesserungsbedarf, wenn nein warum nicht, wenn ja in welcher Hinsicht & was ist geplant? Gibt es ein Monitoring der Arbeitszufriedenheit in der Stadtverwaltung oder ist beabsichtigt, so etwas einzuführen? Wann gab es ein solches Monitoring zuletzt?“