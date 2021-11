Schlangen vor Impfzentrum und Teststationen : Eine Stadt im Impf- und Testfieber

„Der Impfbus ist hier“: Unübersehbar hielt das rote Gefährt am Mitttwoch wieder auf dem Alexanderplatz. Die Impfungen selbst wurden witterungsbedingt und wegen des großen Andrangs im schräg gegenüberliegenden Impfzentrum durchgeführt. Das öffnet immer wieder für solche Sonderaktionen. Verabreicht wurde am Mittwoch an die 733 Bürger übrigens Biontech sowie Johnson&Johnson. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Schlangen vor dem Impfzentrum und den Teststationen in Zweibrücken: Corona bestimmt das Leben der Menschen. Geimpft wurden am Montag 733 Bürger, davon 189 erstmals. Die Zahl der Abstriche dürfte gleichfalls dreistellig sein.

Der Impfbus hält im Dezember an folgenden Tagen in Zweibrücken: 1./3./6./10./14./16./20./22. und 27. Dezember – jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verimpft werden an diesen Terminen Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, sowie Impfnachweise oder Impfpässe. Auch Ausweisdokumente in digitaler Form (etwa Corona Warnapp oder Cov-Pass) können vorgelegt werden.

In Zweibrücken ist am Morgen wieder der Impfbus des Landes vorgerollt. Unübersehbar parkt er auf dem Alexanderplatz. Die Impfungen selbst finden, wetterbedingt, in dem hierfür temporär geöffneten Impfzentrum am Busbahnhof statt.

Am Ende des Tages wird feststehen: So viele Bürger wie noch nie bislang bei einem Impfbus-Termin in der Rosenstadt wurden geimpft. 733 Menschen erhalten ein Vakzin – entweder das von Biontech/Pfizer oder das von Johnson&Johnson.

Enorm ist an diesem Tag auch wieder der Andrang vor den Teststationen. Am Testcenter des DRK in der Kasernenstraße warten teilweise dutzende Bürger, ebenso an der Teststation am Globus-Baumarkt und am Globus in Einöd. Auch hier bilden sich immer wieder Schlangen. Und beim ASB an der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen heißt es laut Geschäftsführer Tassilo Wilhelm mittlerweile fast jeden Tag: „ausgebucht“.