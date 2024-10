Stadtrat Zweibrücken Kita-, Straßen- und Feuerwehr-Baustellen kommen teurer

Es war ein bunter und vor allem üppiger Strauß an Themen, den die städtische Verwaltung dem Zweibrücker Stadtrat am Mittwochabend überreicht hatte. So üppig, dass man um 21.20 Uhr erst an Tagesordnungspunkt 12 von insgesamt 31 angelangt war und das SPD-Ratsmitglied Stéphane Moulin keck zwischenfragte: „Wie lange soll das hier denn eigentlich noch dauern?“ Woraufhin Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) als Sitzungsleiter nach kurzer Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden 22 Uhr als Ultimo festlegte, allerdings androhte, die Sitzung, sollte das Zeitlimit nicht zu schaffen sein, am kommenden Mittwoch fortzuführen. Fertig wurde man dann gegen 22.10 Uhr.