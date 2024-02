Schlachthofstraße in Zweibrücken Die übelste Straße der Stadt wird saniert

Die Belastung der Straße sei enorm, deutete Mannschatz an. So würden etwa 65 Busse am Tag von der Stadtbus-Zweibrücken-GmbH die Straße frequentieren. In direkter Nachbarschaft befinden sich zudem die Spedition Becker und Maurer und der Wertstoffhof des UBZ. Und gegenüber war bis vor kurzem noch der Schlachthof geöffnet. Zahlreiche schwere Fahrzeuge also sind unterwegs und belasten den Straßenkörper. Mannschatz sagte, angestrebt werde „die Bauklasse 1,8 mit einer Asphaltdecke von zirka 34 Zentimetern“. Die Gehwege sollen Verbundsteine aufweisen in rot-brauner Farbe. Flächen für den ruhenden Verkehr sollen, wo möglich, auf der Fahrbahn eingezeichnet werden, Bepflanzungs-Maßnahmen sind vorgesehen. Bereits 2021 hat die Stadt eine Planung der Kosten vorgenommen, damals wurde von Gesamkosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro ausgegangen. Mittlerweile lautet die Schätzung auf 1,8 Millionen Euro. Aber erst die Ausschreibung werde zeigen, was tatsächlich auf die Stadt zukommt.