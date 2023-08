Viele Betriebe um Umkreis betroffen Schlachthof stellt das Schlachten ein

Der Zweibrücker Färber-Geschäftsstellenleiter Stefan Gerhartsreiter bestätigt am Dienstagvormittag auf Anfrage unserer Zeitung indirekt zwar das vorläufige Ende der Lohnschlachtungen für Fleischereien, Landwirtschaftsbetriebe, Selbstvermarkter und Privatleute, will sich jedoch zu den Hintergründen nicht äußern. Er verweist auf die Firmenzentrale im badischen Emmendingen. Von dort aus meldet sich am Nachmittag Harald Koneberg, der bei Färber für das Qualitätsmanagement und die Technik verantwortlich zeichnet. Er schließt zunächst einen Stellenabbau im Zuge der Einstellung der Schlachtungen am Standort Zweibrücken aus. Im Gegenteil. Es könnten gerne mehr Leute sein – insbesondere an den Zweibrücker Schlachtbänken. „Denn wir haben hier ein akutes Personalproblem“, beklagt Koneberg, weil einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gegangen sind und für die schwere Arbeit keine neuen gefunden werden konnten, berichtet der Lebensmittelingenieur. Er verspricht aber: „Wenn wir dieses Problem gelöst haben, werden wir diese Dienstleistung hier wieder anbieten.“ Wann das sein wird, könne er allerdings nicht vorhersagen: „Ich kann ja nicht in die Glaskugel schauen.“ Die Einstellung des Schlachtens – jeden Sonntag wurden in Zweibrücken nach seinen Worten durchschnittlich 60 Schweine und jeden Donnerstag 20 Rinder zerlegt – sei seinem Unternehmen nicht leicht gefallen, sagt Koneberg. Nicht zuletzt mit Blick auf die Tier-Lieferanten, die nun erst mal in die Röhre gucken.