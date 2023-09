Etzelweg in Zweibrücken Unerwünschter Streich

Erst letztens war das schwarze Pferd im Zweibrücker Etzelweg Thema im Merkur-Fotorätsel. Etliche Leser wussten die Lösung – kein Wunder, schließlich ist das Tier eine Art Attraktion. Jetzt haben die Scherzbolde der Stadt es ebenfalls für sich entdeckt: In der Nacht auf Montag, berichtet Familie Brandt, in deren Vorgarten es steht, haben Unbekannte einen Sattel auf das Pferd gelegt. Es habe keinerlei Absprache gegeben, nicht einmal ein Zettel habe im Briefkasten gelegen, um mit den Sattelspendern in Kontakt zu treten. Darum soll jetzt hier zeitungsöffentlich klargestellt werden: Gegenstände am Pferd anzubringen oder, wie den Sattel, auf ihm abzulegen, ist definitiv nicht erwünscht. red/Foto: privat