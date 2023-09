Zweibrücken „Bewegungsfreiraum“ in Zweibrücken

(red) Als Vorsitzende des Zweibrücker Kneippvereins und Bewegungsmanagerin für die Landesinitiative „Land in Bewegung“ hat sich Saskia Griffin in der Rosenstadt einen Namen gemacht. Nun eröffnet sie am Samstag, 30. September, ein Studio für Gesundheits- und Präventionssport „Bewegungsfreiraum“ in der Himmelsbergstraße 23, um Menschen zu einem gesunden und aktiven Lebensstil zu inspirieren.