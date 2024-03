Sarina Wolf berät Schulen bei der Schulentwicklung Die Schule der Zukunft fest im Blick

Als Moderatorin müsse sie alle Bedürfnisse im Blick behalten, diese distanziert-neutral, empathisch, konsens- und zielführend strukturieren und moderieren, ohne sich in die Sachentscheidung selbst einzumischen. Dabei ist ihr wichtig, „dass ich authentisch bleibe“. Sie sagt mit Blick auf manche hitzige Diskussionsrunde: „Genau so unterschiedlich wie das Kollegium an einer Schule sind ja auch die Schüler in einer Klasse mit ihren Bedürfnissen.“ Immer sei das Ziel, alle mitzunehmen und gemeinsam anzukommen. Hilfreich für sie sei dabei „Perma positive Psychologie“ aus der freien Wirtschaft. Ziel es dabei, ein Arbeitsklima zu schaffen, das die Stärken und Talente von Mitarbeitern fördert und ihnen erlaubt, diese in ihrer Arbeit einzusetzen. Sarina Wolf ist überzeugt: „Das kann ich auch in der Schule leben. Schule ist in ihrer Struktur nichts anderes als ein Unternehmen.“