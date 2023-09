Interview mit der Autorin Sarina Keller „Die kleinen Kinder sind tatsächlich die Basis“

Sarina Keller Weil es entstanden ist. Texte fließen bei mir, ähnlich wie bei der Kolumne, meistens spontan. Ich habe auch meinen Kindern immer schon kleine Geschichten erzählt. Hätte die auch immer gern aufgeschrieben aber dazu kam’s irgendwie noch nicht. Die Geschichte selber ist aus Zufall entstanden, weil eine Freundin mir ein Foto geschickt hat. Sie dekoriert gerne und sie hatte im Herbst einen Kürbis auf ihrer Terrasse stehen und da saß plötzlich eine kleine Schnecke drauf. Und dieses Foto „Kürbis mit Schnecke obendrauf, am Stiel klebend“ hat sie mir geschickt, wie man das halt so macht von Freundin zu Freundin. Dann habe ich mich an diesem Herbsttag, weil ich Lust hatte zu malen, mit meinen Pastellkreiden und dem Skizzenblock in meinen Schaukelstuhl gesetzt und einen Kürbis mit Schnecke gemalt. Und weil ich mal Zeit und Muße hatte an diesem Tag, sind mehrere Bilder entstanden. Und daraus ist von alleine erst einmal eine Bildergeschichte entstanden. Im zweiten Schritt habe ich die ersten Texte an die Seite geschrieben – und da war’s schon da, das Kinderbuch.