Lesung mit Sarina Keller Vom Kürbisstiel in die weite Welt

Am Anfang war es ein Bild. Das Bild einer kleinen Schnecke, das Sarina Keller von ihrer Freundin Claudia Wagener geschickt wurde. Doch es regte die Phantasie der Autorin an. Ein gutes Jahr ist das nun her. Und aus dem Bild wurde ein Kinderbuch. Das erste von Sarina Keller. „Kamis mutige Reise ins Unbekannte“ heißt es. Am Sonntag wurde es am Valentins Wirtshaus vorgestellt. Rund 25 Gäste, dazu ein gutes Dutzend Kinder, kamen zu der Lesung, für die Franziska Zadra von Seiten des Betreibers eigens ein lauschiges Plätzen etwas abseits des Biergartens herbstlich schmücken ließ.