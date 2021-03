Sarah Gilles verbindet in Zweibrücken Sport und Ausbildung : Ideales Umfeld für Ausbildung und Sport

Zweibrücken Sarah Gilles war von ihrem FSJ am Landgestüt Zweibrücken so begeistert, dass sie eine weitere Decksaison, nunmehr als angestellte Besamungstechnikerin, begleitet. Mit dem LAZ bietet Zweibrücken für die DM-Teilnehmerin im leichtathletischen Siebenkampf zugleich beste Trainings- und Sportbedingungen.

In Zweibrücken durfte sie während ihres FSJ-Jahres an einem Besamungstechnikerlehrgang von Tierärztin Therese Willmen teilnehmen und assistiert seitdem fachlich kompetent als ausgebildete Technikerin auf der Besamungsstation in der Rosenstadt. „Ich kümmere mich vorzugsweise um die Hengste: manage die Unterbringung der Vererber, bewege sie bei Spaziergängen oder auch an der Longe, bereite das Absamen vor und nach und führe es auch durch, helfe bei allen medizinischen Arbeiten sowie im Labor der Station und stelle in der Decksaison auch die Stuten unserer Tierärztin zur Untersuchung und Betreuung vor“, beschreibt sie ihre verantwortungsvollen und mannigfaltigen Aufgaben.