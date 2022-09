Investitionsprogramm in den Sommerferien : Zweibrücken investiert in die Schulen

Christina Rauch mit Schulverwaltungsamtsleiter Thomas Deller (rechts) und Hausmeister Reiner Deßloch an der neuen Kletterwand in der aufgemöbelten Turnhalle der Herzog-Wolfgang-Realschule (HWR) plus. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Während der Sommerferien wurden etliche Sanierungs-Projekte gestartet oder fortgeführt.

Wenn am Montag knapp 5200 Schülerinnen und Schüler nach den Ferien an die Zweibrücker Bildungseinrichtungen zurückkehren beziehungsweise sie zum ersten Mal betreten, werden sich viele ihrer Klassen- und Gemeinschaftsräume sowie Turnhallen verändert haben. Denn das städtischen Schulverwaltungsamt hat gemeinsam mit dem Bauamt die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um die Bildungseinrichtungen auf Vordermann zu bringen. Teilweise sind die Arbeiten noch im Gange, sollen aber meist bis zum Jahresende abgeschlossen sein, hofft zumindest Zweibrückens Schulverwaltungsamtsleiter Thomas Deller.

Und es ist bereits einiges passiert, ist so manche „Herzensangelegenheit“ in Angriff genommen beziehungsweise schon zu Ende gebracht worden, wie die Zweibrücker Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) berichtet. Eine solche „Herzensangelegenheit“ sei die grundsanierte Turnhalle der Herzog-Wolfgang-Realschule (HWR) plus an der Wackenstraße gewesen. Sie erstrahlt nun in ganz neuem Glanz – mit vertäfelten Wänden und neuen Sportgeräten, darunter eine große Kletterwand. „Davor war hier nur Beton“, erinnert sich Hausmeister Reiner Deßloch an einst kalte Wände. Allein die Turnhallen-Runderneuerung habe mit 640 000 Euro zu Buche geschlagen, sagt Schuldezernentin Rauch. Von diesem durchaus sportlichen Betrag brauche die Stadt allerdings nur zehn Prozent zu tragen – dank einer großzügigen Förderung durch Bund und Land.

HWR-Hausmeister Deßloch hat in der Ferienzeit auch dafür gesorgt, dass beispielsweise die Wände der Toilettenanlagen frisch gestrichen werden. Solche Bauunterhaltungsarbeiten, für die es übrigens keinerlei Zuschüsse gibt, werden in der unterrichtsfreien Zeit traditionell an allen 14 Zweibrücker Schulen durchgeführt – an den acht Grund- und zwei Realschulen, an den beiden Gymnasien und an der Förder- und an der Berufsbildenden Schule (BBS).

Während die aufgemöbelte Turnhalle der Herzog-Wolfgang-Realschule bereits fertig ist, befinden sich die Sanierungsarbeiten in den Räumen und auf den Fluren im ersten und zweiten Obergeschoss (Kostenpunkt: rund 220 000 Euro) auf der Zielgeraden. Ähnlich wie in der BBS, wo das zweite Obergeschoss hergerichtet und das Dach dichtgemacht wurde, müssen noch „Kanalarbeiten“ beendet werden. Was hier jedoch nicht Arbeiten an der Kanalisation meint, durch die etwa das Abwasser abgeleitet wird. Vielmehr geht es um Kanäle, durch die die Leitungen laufen, die die weitere Digitalisierung der Schule ermöglichen. Diese „digitale Infrastruktur“ zu schaffen und zu ertüchtigen, liegt Schuldezernentin Rauch ebenfalls besonders am Herzen. Sie betont immer wieder, wie bedeutsam es für sie ist, die Bund-Länder-Vereinbarung „Digitalpakt Schule“, die noch bis 2024 Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur ermöglicht, mit Leben zu erfüllen. „Es ist unglaublich wichtig für mich, die Schulen für einen zukunftssicheren Unterricht auszustatten“, sagt Rauch. So gebe es bald in allen Schulen ein „flächendeckendes WLan-Netz mit einem Acces Point (drahtloser Zugangspunkt, Anm. d. Red.) in jedem Raum, sogar in der Turnhalle“.

Für den „Digitalpakt Schule“ stehen in Rheinland-Pfalz 240 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Rauch habe sich Zweibrücken davon knapp ein Prozent gesichert, also immerhin 2,2 Millionen Euro. Allein für die BBS hat sie dafür bereits über 300 000 Euro herausgeschlagen. Corona habe sogar etwas dabei geholfen, den Digitalisierungs-Prozess voranzutreiben. Mussten doch die Schulen möglichst schnell mit Computer- und Internettechnik ausgestattet werden, um ein mobiles Lernen und Lehren zu ermöglichen, weiß die Schuldezernentin, die bis zu ihrer Wahl zur Zweibrücker Beigeordneten im September 2019 selber Lehrerin am Hofenfels-Gymnasium (HFG) war.

Dort, an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte, wird noch bis Ende dieses Jahres die ehemalige Hausmeisterwohnung mit einem geförderten Kostenaufwand von rund 290 000 Euro zu einem „Aufenthaltsbereich mit einer Art Mensa“ umgebaut. Und wieder spricht sie in diesem Zusammenhang von einer „Herzensangelegenheit“ der Lehrer- und Schülerschaft. Zudem haben Land und Bund dem HFG eine Lehrmittelausstattung für die Fachklasse Physik spendiert – zum Beispiel Versuchsanordnungen und Messgeräte. Kostenpunkt: 377 000 Euro. Auch davon werden 90 Prozent von Land und Bund bezahlt. Anders in der Grundschule Albert Schweitzer. Hier muss die Stadt die Kosten für die Brandschutz-Projekte allein tragen: 60 000 Euro. Zu diesem Preis wurden unter anderem Brandschutztüren eingebaut, weiß Schulverwaltungsamtsleiter Deller.