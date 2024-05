Bauausschuss Statt Wasser- kann jetzt wieder Fußball gespielt werden

Die restlichen beiden Tagesordnungspunkte der Ausschusssitzung waren an diesem Tag schnell abgehandelt. Der Leiter des Stadtbauamtes, Christian Michels und Stadtplaner Harald Ehrmann erläuterten zwei neue Förderprogramme der Stadt. Erstere, die Förderung sogenannter PV-Balkonsolaranlagen bis 800 Watt gemäß der Förderrichtlinien zum Ausbau der Solarenergie, soll ab 1. Juli bereits in Kraft treten. Das Zweite, ein Förderprogramm für die private Dach- und Fassadenbegrünung in der Innenstadt, ist noch in der Vorbereitung. Zu beiden Vorhaben gab der Ausschuss sein Ok.