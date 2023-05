Traditions-Italiener San Remo in Zweibrücken schließt nach über 50 Jahren

San Remo in Zweibrücken, ja, das ist essen gehen beim Lieblingsitaliener. Doch damit ist schon bald Schluss. Inhaber und Küchenchef Massimo Ghinelli wird am Samstag, 28. Mai, zum letzten Mal in dem historischen Gebäude an der Ecke Himmelsbergstraße/Heroldstraße in der Küche stehen, Antipasti, Pizza und Pasta, Fisch und Scallopine zubereiten und in dem rustikalen Gastraum noch einmal italienische Gastlichkeit versprühen.