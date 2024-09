So, dass sie extra schlecht zu sehen waren Unbekannte stellen Hindernisse auf A 8

Mehrere Autofahrer haben in der von Dienstag auf Mittwoch die Polizei über Hindernisse auf der Autobahn 8 in Zweibrücken informiert. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrer Nachschau gegen 0.15 Uhr am Ende des Baustellenbereichs Höhe Ernstweiler (vom Saarland kommend) zwei Warnbaken mitten auf der Fahrbahn. Da die Gegenstände von einer unbekannten Person absichtlich mit den Reflektoren zur Seite positioniert wurden, waren die Warnbaken erst sehr spät und schlecht für Verkehrsteilnehmer zu sehen. „Nur aus glücklichen Umständen kam es nicht zu einem Unfall“, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise auf gefährdete Verkehrsteilnehmer und natürlich Täter, Tel. (0 63 32) 97 60.