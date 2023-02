„ZW-vernetzt“ und Stadtbücherei Zweibrücken : Saatgutbörse stößt auf großes Interesse

Zweibrücken Zum zweiten Mal laden „ZW-vernetzt“ und die Stadtbücherei Zweibrücken mit ihrer Saatgutbörse dazu ein, alte Sorten zu säen, neue Blühpflanzen, alte Gemüsesorten oder Kräuter auszuprobieren und so sich selbst und der Natur etwas Gutes zu tun.

Neugierig stöberte Petra Derouet am vergangenen Freitag in den Kästen mit den Samentütchen, die auf einem fahrbaren Untersatz in der Stadtbücherei gleich vor den Gartenbüchern aufgestellt ist. „Das ist eine außergewöhnliche und gute Aktion. Und was für ausgefallenes Saatgut es dieses Jahr gibt. Ich habe noch nie von Silberblatt-Samen gehört“, staunte sie. Die Bexbacherin ist gleichermaßen ein bekennender Fan der Zweibrücker Stadtbücherei sowie der Saatgutbörse, die bereits zum zweiten Mal in Kooperation von „ZW-vernetzt“ und der Stadtbücherei durchgeführt wird. „Das sind alles alte Sorten. So etwas Wertvolles bekommt man sonst nur bei großen Pflanzenbörsen und selten im normalen Handel. Weil die Samen gratis sind, kann ich in meinem Garten zu Hause einfach mal experimentieren, um möglichst vielfältige Blüher für die Insekten auszusäen und einfach mal etwas Außergewöhnliches testen.“