Engagement für Modenschau Friseurin aus dem Saarland im Trainingslager für New York-Fashion-Week – plötzlich fällt der Strom aus

Zudem sei die Rede von 70 Settings, die über ganz New York verteilt ablaufen. „Wir erfahren unter Umständen kurzfristig, zu welcher Show wir in welchem Team eingeteilt sind und es ist unsere Verantwortung, den Veranstaltungsort rechtzeitig zu erreichen.“ Dies könnten besonders für die Neulinge in diesem Jahr unter Umständen Baubrachen oder Industrie-Ruinen sein. Dort könne es schon zur Herausforderung werden, rechtzeitig den Eingang zu finden. Von Giuseppe Genovese, der schon einmal in New York dabei war, hat sie gehört, dass sich dort viele neue Mode-Designer präsentierten, die eine Low-Budget-Location auswählten statt des Sieben-Sterne-Gala-Standorts der etablierten Label.