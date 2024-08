Auch Stabhochsprung in der City Viel Action am Saarländertag in Zweibrücken

Zum Hintergrund: Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Dieser gesetzliche Feiertag gilt für Frankreich, in Deutschland nur für das Saarland sowie für katholische Gemeinden in Bayern. In Zweibrücken ist zwar kein Feiertag, aber umso lieber wird dieser Tag gemeinsam mit den Nachbarn in der Rosenstadt gefeiert. An diesem Donnerstag, 15. August, heißt man alle Gäste und insbesondere die Stabhochsprungfans aus nah und fern willkommen. Unter dem Motto „grenzenlos einkaufen“ bietet der Zweibrücker Handel viele Rabatt-Aktionen und auch die Gastronomie hat sich auf die kulinarischen Wünsche der Besucher eingestellt. Für die kleinen Gäste dreht sich ein Karussell auf dem Hallplatz.