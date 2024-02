Bikerfriends Saar-Pfalz Stromer Vorbereitungen für den Bikersday

(red) Unter dem Motto „Kinder brauchen Hilfe“ findet am 27. und 28. April auf dem Firmengelände vom Zweiradhändler Rauch in Niederauerbach der Zweibrücker Bikersday 2024 statt. Die Vorbereitungen laufen derweil schon auf Hochtouren, damit das beliebte Motorrad-Event auch in diesem Jahr wieder viele Besucher in die Rosenstadt lockt. Die Bikergemeinschaft „Saar-Pfalz Stromer“ zeigt sich seit dem Jahr 2014 bei dieser Gelegenheit spendenfreudig und so konnten im vergangenen Jahr an den Kinderschutzbund Zweibrücken 5200 Euro übergeben werden.