Nur ein Einsatz für Wehr: Papiertonne brannte : Ruhiger Jahreswechsel in Zweibrücken

Zweibrücken Für die Einsatzkräfte in Zweibrücken gab es an Silvester nicht viel zu tun. Die Feuerwehr hatte lediglich einen Einsatz zu bestreiten, wie Frank Theisinger, oberster Brandschützer der Rosenstadt, auf Merkur-Anfrage mitteilte.

Trotz des Böllerverkaufs-Verbotes hatten sich etliche Bürger nicht davon abhalten lassen, das neue Jahr mit Raketen und Krachern zu begrüßen. Zwar war das Spektakel am Himmel nicht zu vergleichen mit dem von Vor-Corona-Jahren – allerdings blieb es keineswegs still, viele Raketen erleuchteten den Himmel. Offenbar hatten zahlreiche Bürger ihren Bedarf an Feuerwerkskörpern in Frankreich gedeckt, der eine oder andere hatte womöglich auch Ware vom Vorjahr gebunkert.