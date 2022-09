An Ampel zur Kaiserstraße/Lützelstraße : 10 000 Euro Schaden: Unfall in Fruchtmarktstraße

Zweibrücken Am Dienstag gegen 16.30 Uhr befuhr ein Auto die Zweibrücker Fruchtmarktstraße in Richtung Bubenhauser Straße. An der Kreuzung zur Kaiserstraße zeigte die Ampel grünes Licht. Von der Kaiserstraße kommend, wollte eine weitere Pkw-Fahrerin die Kreuzung in Richtung Lützelstraße überqueren, für deren Richtung die Ampel allerdings rotes Licht zeigte.