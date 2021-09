Kandidaten im Wahlkreis 210 : Weg von der Agrarindustrie

Roswitha Jeckel tritt für die Freien Wähler an. Foto: Peter BirkenbeulArt Fox Photogr

Südwestpfalz Zwölf Direktkandidaten treten im Wahlkreis 210 an, zu dem Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz gehören. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor. Heute: Roswitha Jeckel, Freie Wähler.

Umwelt- und Klimaschutz, das sind die beiden oberen Punkte auf der Agenda von Roswitha Jeckel, die für die Freien Wähler in den Bundestag einziehen will. Ein Verbot von Massentierhaltung und den Trend zur E-Mobilität sieht sie trotzdem durchaus kritisch. „Tier- und Umweltschutz sind schon immer meine Steckenpferde gewesen. Ich versuche immer schon, ressourcenschonend zu leben und einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen“, betont die 52-Jährige. Sie will, dass Deutschland von der Agrarindustrie wegkommt und die kleinen Bauernbetriebe gestärkt werden.