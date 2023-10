Ortsbeirat Rimschweiler Rosenstöcke statt Blumenkübeln

Durch die Friedhofsdiskussion generell sah sich das Ortsbeiratsmitglied Herbert Brengel in die Pflicht genommen nochmals nachzufragen, was sich die Stadtverantwortlichen hinsichtlich der damals vorgetragenen „Friedhofsverkleinerung“ für Rimschweiler in der Vergangenheit getan habe. „Ich will nur Sachstand wissen. Bei den Glascontainern wollte man damals zwei Bauplätze schaffen, hat sich seither was getan?“