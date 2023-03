Zweibrücker Park öffnet ab 2. April Rosengartensaison zwischen Innovation und Tradition

Zu den Rosentagen Ende Juni erwarten ebenfalls Neuerungen die Besucher. „Wir konzentrieren uns diesmal auf die Nacht der Lichter und hoffen auf eine ähnlich laue Sommernacht wie 2022“, erklärt Organisator Daniel von Gyldenfeldt. Dafür entfällt am Sonntag das Familienprogramm, denn bei Hochsommer-Temperaturen nahm der Besuch zunehmend ab. Zwei kostenfreie Führungen am Nachmittag richten sich stattdessen speziell an Rosenfreunde. Nachdem bei der Nacht der Lichter der Auftritt des Zweibrücker 13 PS-Akustik-Duos im Senkgarten extrem gut ankam, spielen Pepe Pirmann und Sascha Giro auch diesmal in dieser kuscheligen Atmosphäre. Wer es heißer liebt, lauscht der Soul Family auf der Hauptbühne. Nachdem das 2022 auf die Rennwiese ausgelagerte Feuerwerk auf wenig Gegenliebe bei den Besuchern stieß, kehrt es in den Rosengarten zurück. Allerdings nicht mehr an die Teiche, wo einer der Hauptdurchgangswege dafür gesperrt werden müsste, sondern ans Gartenende auf den Spielplatz. „Das ist ein Bereich, den wir viel besser absperren können und das Feuerwerk ist im gesamten Garten gut zu sehen“, beschreibt von Gyldenfeldt. Mit Familie Jäkel als Caterer und mehreren Getränke-Stationen wird die Gastronomie professionalisiert.