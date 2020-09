Diesen Samstag und Sonntag: Herbst- und Gartenmarkt im Zweibrücker Rosengarten : Herbstgartenmarkt mit Star-Rosenzüchter

Zweibrücken Der Rosengarten-Betreiber UBZ freut sich über einen neuen Beschicker dieses Wochenende beim Herbst- und Gartenmarkt.

„Unser Garten ist bereits umzäunt“, zählt der Organisator einen der bedeutenden Standortvorteile auf. In der Region seien mangels Umzäunung zahlreiche Märkte abgesagt worden. Außerdem habe Rosengarten-Chef Heiko Hübscher ein sehr gutes Wegekonzept ausgeklügelt. Die Marktstände werden weiter auseinander gezogen und auf dem gesamten Rosengartengelände mit Ausnahme des engen Weiherbereichs verteilt. Geschaffen wurde ein Rundkurs mit Einbahnstraßensystem, der die Besucher an jedem rund 50 Marktstände vorbeiführt. Damit niemand den gesamten Rundweg erneut laufen muss, wenn er doch ein paar Stände zurück lieber einkaufen würde, gibt es sogar Rückwegschleifen für kurze Abschnitte, so dass die Besucher alle Möglichkeiten haben, ohne einander in die Quere zu kommen. Daher darf der Garten ohne Masken durchschritten werden – nur vor den Ständen und in geschlossenen Räumen müssen die Besucher Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Vor jedem Stand sind die vorgeschriebenen Abstands-Wartezonen eingerichtet.