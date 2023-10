Bangen um Seeufer Biberratte auf Partnersuche sorgt für Wirbel im Rosengarten Zweibrücken

Info

Nutrias sind Nagetiere, die dem Biber ähneln. Eine andere Bezeichnung für sie lautet daher Sumpfbiber. Oder, weniger schmeichelhaft, Biberratte. Ursprünglich kommen die Tiere aus Südamerika. Sie wurden aber schon vor vielen Jahren auch in Deutschland gehalten (ihr dichtes Fell ist sehr geschätzt) und auch ausgewildert. Mittlerweile sind sie in ganz Deutschland anzutreffen, ihre Zahl hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wobei die Population durch intensive Bejagung nicht allzu sehr außer Kontrolle gerät. Überraschenderweise gilt ihr Fleisch als sehr schmackhaft, etwas, was diesem vegetarisch lebenden Nager nicht geheuer sein dürfte. Laut Wikipedia gab es in der DDR das Gericht „Nutria mit Pellkartoffeln“. Nutrias sind fleißige Nager und imstande, Wasserbauanlagen, Deichanlagen und Uferbereiche regelrecht zu unterhöhlen.

In Zweibrücken wurden diese Tiere schon mehrfach von Passanten am Schwarzbach und Bleicherbach gesehen. Gerade am Bleicherbach leben einige der Tiere, vor allem zu abendlicher Stunde kann es vorkommen, dass einer der Nager, aufgeschreckt durch einen Flaneur, über den Weg rennt – wittern die Tiere Gefahr, suchen sie sofort das Wasser und lassen sich dort hinein plumpsen, um vor dem Spaziergänger in Deckung zu gehen.⇥(eck)