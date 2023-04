Zweibrücker Rosengarten-Öffnung Schokoladenrosen und Rosensträuße

Süßer Auftakt in die 109. Saison des „Rosengarten Zweibrücken“: Als der Park am Sonntag um elf Uhr die Pforten öffnete, erhielten die Besucher der kleinen Eröffnungsfeier von der noch amtierenden Rosenkönigin Annika I. eine Schokoladenrose überreicht, die ersten drei sogar einen Rosenstrauß. Zum Runterspülen gab’s ein Gläschen Sekt. Stadtgärtnermeister Heiko Hübscher (links im Bild) begrüßte die Gäste und sprach über die vielen Neuerungen in diesem Jahr, der Merkur berichtete in der Freitagausgabe bereits über das Veranstaltungsprogramm.