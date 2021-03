Viele Neuigkeiten bei Saisoneröffnung in Zweibrücker Parkanlage : Rosengarten reagiert auf Klimawandel

Zweibrücken Urwelt-Mammutbaum am Park-Eingang musste infolge der Erwärmung gefällt werden. Die benötigte Bewässerungsmenge ist drastisch angestiegen – das verändert auch die Pflanz-Pläne für dieses Jahr.

Das Gärtnerteam befasst sich darum nun mit der Frage, welcher klimagerechte Baum an diese Stelle passen könnte. „Das ist alles nicht mehr so einfach“, stellt Heiko Hübscher fest.

In der neuen Saison erwartet die Rosengarten-Besucher neben vielen neu gepflanzten Kletterrosen darum zunächst auch hier und da ein leerstehendes Beet. Der Grund: noch in diesem Jahr sollen vermehrt Stauden angepflanzt werden, als Antwort auf klimatische Veränderungen. Denn mit der bisherigen Bepflanzung nahm das Wässern langsam nur noch schwer stemmbare Dimensionen an. Im Gegensatz zu noch vor einigen Jahren wird mittlerweile die doppelte Wassermenge benötigt.

Sollte ein Bundesprojekt, für das sich der Rosengarten beworben haben, zugesagt werden, dürfen in absehbarer Zeit zudem zwei Bienenvölker in den Rosengarten ziehen. Und eine weitere Veränderung steht im Raum: Noch in diesem Jahr ein ganzer Bereich in Abstimmung mit Denkmalschützern umgestaltet werden, und zwar in den Zustand, der 1953 schon einmal war.