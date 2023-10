Ab 2024 gilt: Um 20 Uhr ist „Kehraus“ Rosengarten reagiert auf schwierige Gäste

Info

Mächtig stolz sind der Betreiber des Rosengartens wie auch die Stadt auf diese Auszeichnung: Die World Federation of Rose Societies (WFRS), die weltweite Föderation der Rosengesellschaften, hat den Rosengarten bereits im Sommer mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt. Die Föderation verlieh der Anlage den „Award of Garden Excellence“ – den Preis für Garten-Exzellenz. Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte beim Sommerfest der Stadt im Rosengarten erklärt, dies sei eine Ehre, die bisher nur vier weiteren Gärten in Deutschland zuteil geworden sei; der Preis unterstreiche die Einzigartigkeit des Rosengartens. Seit einigen Tagen ist in dem Park, nahe des Eingangspavillons, eine Stele aufgebaut, die auf diese besondere Auszeichnung aufmerksam macht. An diesem Freitag, elf Uhr, wird die Stele offiziell eingeweiht, erklärt Heiko Hübscher, gärtnerischer Leiter des Rosengartens, auf Anfrage. Als Ehrengast wird Mireille Steil, Vizepräsidentin der europäischen Sektion der WFRS, anwesend sein, ferner Vertreter der Stadt, etwa der OB. (eck)