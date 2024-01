Statt Schuh-Marke Zweibrücken bekommt einen Rofu

Am Montag haben die Umbau-Arbeiten begonnen, am 29. Februar ist die Eröffnung geplant: In der Saarpfalzstraße zwischen Fressnapf und Speer-Orthopädie siedelt sich ein Rofu-Kinderland ein. In den letzten 25 Jahren war dort eine Filiale der Firma Schuh-Marke aus Hauenstein ansässig. Nach Angaben des Vermieters Bernd Knörzer aus Pirmasens hat Schuh-Marke das Geschäft wegen mangelnder Perspektive „vor allem durch die wachsende Konkurrenz des Outletcenters“ aufgegeben. Auslöser sei ein Wasserschaden gewesen, verursacht durch Wasserableitung bei Starkregen von städtischem Gelände, dessen Beseitigung den Verantwortlichen unrentabel erscheinen sei.