Am Zweibrücker Stadtrand Über 1200 Besucher bei Zweibrücker Rofu-Eröffnung

Das Unternehmen Rofu Kinderland hat am Freitag eine Filiale in Zweibrücken eröffnet. Anders als das traditionsreiche Spielzeuggeschäft „Idee+Spiel Cleemann“ nicht in der Fußgängerzone – sondern in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, und zwar in der Saarpfalzstraße 8.