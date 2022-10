Rimschwiller Chörche macht mit beim neuen Adventskalender Menscheninzweibruecken : Singen aus Spaß an der Freude

Zweibrücken Als Gemeindegesang im Gottesdienst verboten war, gründete sich das Rimschwiller Chörche, um diesen Part zu übernehmen. Jetzt sind die rund zehn Sängerinnen und Sänger beim Adventskalender auf „Menscheninzweibruecken“ zu erleben.

Andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen. Bestes Beispiel war die Coronazeit, die dazu einlud, kreativ zu sein und innovative Lösungen zu finden. So geschehen in der katholischen Gemeinde Rimschweiler. Als Ruhestandspfarrer Johannes Schirmer, der alle zwei Wochen Sonntagsgottesdienst in der Rimschweiler Kirche feiert, an Pfarreiratsmitglied Konrad Maurer herantrat mit der Frage nach einem kleinen Chor, der den untersagten Gemeindegesang ersetzt, war der musikbegeisterte Sänger sofort Feuer und Flamme. Dem Bassist im Kirchenchor Heilig Kreuz unter Leitung von Kantor Gerhard Jentschke gelang es, Sangesfreudige in allen vier Stimmlagen zu motivieren und ab Sommer 2021 spontan den Gesangspart in den Gottesdiensten zu übernehmen. Aus lauter Spaß an der Freud gründeten die rund zehn Sängerinnen und Sänger das „Rimschwiller Chörche“ und gestalten weiterhin den Gottesdienst, zusätzlich zum Gemeindegesang, mit. „Das kommt gut an und die Gemeinde ist sehr dankbar. In der Sommerpause haben mich die Leute schon gefragt, wann wir wieder auftreten“, berichtet Konrad Maurer. Er ist mit Musik aufgewachsen bei Eltern, die beide aus musikalischen Familien stammen. Er sagt: „Ich habe immer schon Musik gemacht, erst in der Musikalischen Früherziehung bei Helmut Hofmann, dann Blockflöte und Geige, schließlich im Orchester und im Chor.“