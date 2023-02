Baustellen-Umfahrung : Polizei kontrolliert Schleichwege

Rimschweiler So wie alle Wege nach Rom führen, führen zumindest mehr als zwei Wege von Rimschweiler nach Zweibrücken. Die Rimschweiler wissen das – und die Polizei jetzt auch...

(red) Für zwei bis drei Monate 20 Kilometer Umweg in Kauf nehmen, um von Rimschweiler nach Zweibrücken zu gelangen? Etlichen Autofahrern in der Region schmeckt das laut Polizei so wenig, dass sie sich andere Möglichkeiten erschlossen haben, um die Vollsperrung wegen des Baus des Fahrbahnteilers zu umgehen. Ortskundige benutzen offenbar illegalerweise eine Abkürzung über den Alleeweg, die aber für den normalen Fahrzeugverkehr nicht freigegeben ist. Wiederum andere fahren an der Straßensperrung vorbei auf den Radweg und versuchen so, die Sperrung zu umgehen. Während die Benutzung des Alleewegs für die dortige Wohnbevölkerung belastend und für die Schüler der Grundschule gefährlich sei, berge das Befahren des Radwegs neben der Absperrung die Gefahr von Konflikten mit den Verkehrsteilnehmern, die den Radweg berechtigt benutzen, so die Polizei. Die Polizei hat beide Problemstellen bereits kontrolliert und weist darauf hin, dass sie dies auch weiterhin tun wird. Wer beim verbotswidrigen Befahren der beiden Stellen angetroffen wird, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro.