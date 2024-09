Kerb in Rimschweiler Großer Auftrieb zum runden Geburtstag

Welch ein Auftakt zur Jubiläumskerb in Rimschweiler! Seit 50 Jahren ist das Kerbefeiern in Rimschweiler Tradition, der Teilnehmer- und Besucherzuspruch war auch zum traditionellen Fackelumzug im Jubiläumsjahr beeindruckend. Petrus meinte es zur Kerbeeröffnung gut mit den Rimschweilerer Straußmädels und Straußbuben, 50 an der Zahl sollen es, so die Informationen der veranstaltenden Straußmädels und Straußbuben selbst, exakt sein.