Diamanthochzeit : Urlaubsliebe hält schon 60 Jahre

Richard und Ursula Dosoudil sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Richard und Ursula Dosoudil können sich an einen Satz gut erinnern, der ihnen ganz zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit einige Male begegnet ist: „Eine Urlaubsliebe hält nicht!“ Dass das aber überhaupt nicht stimmt, beweisen die beiden am heutigen Tag, ihrem 60. Hochzeitstag.

Von Nadine Lang

Das Jahr 1960 war es, als sich die beiden in Bad Reichenhall in einem Tanzlokal kennenlernten. Richard Dosoudil war damals dort als Soldat stationiert, Ursula Dosoudil mit ihrer Schwester in Urlaub. Die Beiden fanden Gefallen aneinander und so kam es, das sie auch nach dem Urlaub miteinander in Kontakt blieben und Richard mit dem Zug regelmäßig nach Saarbrücken pendelte, wo sie damals lebte.

„Und wie das so ist mit der Liebe, die wird immer fester“, erklärt Richard Dosoudil. Da lag es für die Beiden nah, den Bund der Ehe eingehen zu wollen. Ein Jahr warteten sie damit, bis Richard 21 Jahre und zum damaligen Zeitpunkt volljährig war, denn sie wollten nicht mit Einverständniserklärung heiraten, sondern alles ganz alleine angehen.

Am 8. September 1961 war es dann schließlich soweit, im Rathaus in Saarbrücken heirateten sie standesamtlich, die kirchliche Hochzeit folgte am Tag darauf. Richard ließ sich nach Zweibrücken versetzen und so zogen sie gemeinsam in die Rosenstadt, der sie bis auf wenige Jahre, in denen sie aus beruflichen Gründen in Philippsburg lebten, bis heute treu geblieben sind.

Seit dieser Zeit teilte das Ehepaar, das mittlerweile zwei Kinder und zwei Enkelkinder hat, auch ein gemeinsames Hobby: die Fastnacht. Zurück in Zweibrücken traten sie gemeinsamen dem HFZ bei, in dem Richard Dosoudil sogar einige Jahre Vorsitzender war. Ausgerechnet mit einer Büttenrede, in dem sie ein streitendes Ehepaar spielten, begann ihre erfolgreiche Zeit als Duo in der Bütt, wofür sie in ganz Rheinland-Pfalz zu Auftritten herumreisten.