Runder Geburtstag : 90 Jahre für Schule und Gemeinschaft

Richard Scherer feiert heute seinen 90. Geburtstag. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Früher war Richard Scherer Leiter der Mannlich-Realschule – heute kann er als Pensionär einen raren Geburtstag feiern.

Heute feiert Richard Scherer seinen 90. Geburtstag. Der in Großsteinhausen geborene und in Zweibrücken wohnende Jubilar geht sein neues Lebensjahr aktiv an, genauso wie sein ganzes Leben.

Schon als Jugendlicher begann er mit dem Fußballspielen – mit großem Erfolg. Beim Turn- und Sportclub Zweibrücken (TSC) wurde er unter Vertrag genommen und kickte in der zweitgrößten Spielklasse. Seinen beruflichen Weg aber fand er im Schuldienst. So hängte er an sein Volksschullehrer-Studium eine zweijährige Fortbildung an, um anschließend als Realschullehrer unterrichten zu können. 1963 legte er seine Prüfung ab und unterrichtet in den Fächern Geschichte, Sozialkunde und katholische Religion. Außerdem war es ihm ein Anliegen, den Fußball auch als Schulsport bekannter zu machen, was zur damaligen Zeit gar nicht so selbstverständlich war. Eine Lehrermannschaft entstand. Und für seine Schüler stellte sich so manches Mal die Frage, was ihr Lehrer mehr war: Fußballprofi oder Lehrer?

Dass er in der Schule aber an der richtigen Stelle war, zeigte die Ernennung zum Schulleiter der Mannlich-Realschule in Zweibrücken. Hierbei war er unter anderem maßgeblich an der Gründung der gemeinsamen Orientierungsstufe beteiligt. Ein Herzensprojekt, denn: „Das Wohl der Schüler und Eltern stand für mich immer an erster Stelle“, erzählt Richard Scherer. Die Begabung der Kinder herauszufinden und entsprechend zu fördern, war der Hintergedanke der Umsetzung.