RLP-Bildungsministerin in Zweibrücken : Hubig schließt Maskenpflicht im Unterricht nicht gänzlich aus

Mehr Lehrkräfte pro Kind

Die Schüler-Lehrer-Relation ist in Rheinland-Pfalz laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) deutlich besser geworden. Im landesweiten Schnitt kamen an den Grundschulen im Schuljahr 2008/2009 auf eine Lehrkraft 17,4 Schülerinnen und Schüler, im Schuljahr 2018/2019 waren es 14,8 Schülerinnen und Schüler. Auch an den Realschulen plus zeige sich im Vergleich eine deutliche Verbesserung: Von 15,5 auf 13,1 Schüler pro Lehrkraft. An einer Integrierten Gesamtschule unterrichtete eine Lehrkraft im Land durchschnittlich 13 Schüler (2008/2009: 14,2). An Gymnasien verbesserte sich die Relation von 16,6 auf 14,4. An den Förderschulen – mit ohnehin aus pädagogischen Gründen besonders kleinen Lerngruppen – habe sich die Schüler-Lehrer-Relation von 6,3 auf 5,9 Kinder pro Lehrkraft verbessert.