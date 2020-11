Rheinland-Pfalz : Schulen rechnen mit Aktionen von Maskengegnern

Masken in der Schule: Für die einen ein Zeichen für Vernunft und Rücksichtnahme, für die anderen ein blankes Ärgernis. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz (dpa) Die Schulen in Rheinland-Pfalz sind von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf eine mögliche bundesweite Aktion von Maskengegnern am 9. November vorbereitet worden. Es gebe Hinweise, dass Eltern, die der dem Staat gegenüber kritischen Initiative „Querdenken nahe stehen planten, Kinder und deren Angehörige auf dem Schulweg anzusprechen und ihnen unwirksame, grobmaschige Masken in die Hand zu drücken oder eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder anzubieten, heißt es in dem Schreiben vom Donnerstag.

Die Schulleitungen wurden von der Behörde aufgefordert, das Thema „in pädagogisch geeigneter Art und Weise“ mit den Schülern zu besprechen und erneut auf die „infektionsschutzbedingte Notwendigkeit“ zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske hinzuweisen.

