Evakuierungs-Bilanz in Zweibrücken Auch Rheinland-Pfalz stellt Hilfe für Hochwasser-Opfer in Aussicht

Unterstützung von Evangelischer Kirche

Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Pfalz unterstützt die Evangelische Landeskirche Betroffene in Hochwassergebieten in der Südwestpfalz und im Saarland mit 50 000 Euro. Gedacht sei die Hochwasserhilfe für die besonders betroffenen Dekanate Homburg und Zweibrücken, teilte die Landeskirche am Mittwoch mit. Um möglichst vielen Menschen in den am Pfingstwochenende von massiven Niederschlägen überfluteten Gebieten helfen zu können, rufen Diakonie und Landeskirche zu weiteren Spenden auf.

„Besonders in der Südwestpfalz und in großen Teilen des Saarlandes waren die Wassermassen so groß, dass auch der bestehende Hochwasserschutz vielerorts nicht mehr ausreichte“, erklärte Markus Carbon, Leiter der Region West im Diakonischen Werk der Pfalz. Pegelstände hatten teilweise die Werte des Jahrhunderthochwassers von 1993 deutlich übertroffen. In Zweibrücken und in Ortschaften wie dem nahe gelegenen Contwig oder Hornbach standen Wohnungen und Betriebe unter Wasser, vielerorts waren Keller vollgelaufen. In den betroffenen Regionen entstanden Schäden in Millionenhöhe, begründet Carbon die Aktion weiter.