Rheinland-Pfalz : Lehrer kritisieren Corona-Schutz an Schulen als „unzureichend“

Mainz Der Verband Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz mahnt: „Es ist fünf nach zwölf.“

(dpa) Knapp zwei Wochen nach dem Ende der Herbstferien hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) die Corona-Schutzvorkehrungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz als unzureichend kritisiert.

„Es ist fünf nach zwölf, was Schutzmaßnahmen für Schulen angeht“, warnte der Verband am Freitag. „Wir fordern umgehend Maßnahmen, um den Unterricht zu entzerren, das Lernen in kleinen Gruppen im Wechselunterricht zu ermöglichen, damit auch in den Klassenräumen der Mindestabstand gewahrt werden kann“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold aus Weselberg mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung.