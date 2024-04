Nach Dreyer-Gespräch mit Betriebsrat Landesregierung richtet klare Worte an Tadano-Führung

Dieses Thema ist besonders delikat. Denn während das japanische Unternehmen am Standort Zweibrücken jede dritte Stelle abbauen will – und dafür auf globale Faktoren als Begründung verwies und die Wallerscheid-Produktion auch nicht einstellen, sondern auf andere Standorte verlagern möchte – soll am anderen deutschen Standort in Lauf (Landkreis Nürnberger Land) laut Tadano personell „erheblich“ aufgestockt werden – mitsamt neuer Produktionslinien. Arbeitnehmervertreter gehen davon aus, dass hierfür An- oder Neubauten erforderlich wären. Schnell machten deshalb Gerüchte die Runde, das könne vielleicht mit Fördergeldern in Bayern zu tun haben.