Drei Anlieferstellen vorgesehen : Rheinland-Pfalz bereitet Corona-Impfung vor

Binnen 24 Stunden wurden am Freitag laut Gesundheitsministerium 594 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz registriert – der dritte Höchststand in Folge. Die Zahl der Infektionen erhöhte sich auf 15 768. Aktuell sind 4557 Menschen im Land infiziert. Die Zahl der Genesenen beträgt 10 943. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 268.