„Bürokratischer Irrsinn“ auf dem Stadtfest? Rettungsdienst-Streit zwischen DRK und Kreis

Klingt zuerst einmal nicht unvernünftig. Allerdings, so der Informant, habe dies in der Praxis mindestens in einem Fall zu einer völlig verrückten Situation geführt. Am Samstagabend, dem zweiten Abend des Stadtfestes, sei nahe der Ritterstraße ein Mann kollabiert, offenbar wegen Herzproblemen. Das DRK vor Ort sei rasch zur Stelle gewesen, habe erste medizinische Maßnahmen ergriffen und den Mann ins Nardini-Klinikum bringen wollen. Allerdings sei parallel bereits der Rettungsdienst via 112 alarmiert worden und unterwegs gewesen. Der Rettungsdienst sei aus Homburg angerast. Nun hätte das DRK vor Ort den Mann an den für diesen Fall nächstgelegenen „Übergabepunkt“ bringen müssen. Das wäre in diesem Fall (Notfall im Bereich Ritterstraße) der Parkplatz an der Fahrschule Hahn in der Ritterstraße gewesen. Kurioserweise befindet sich dieser „Übergabepunkt“ nur noch wenige Meter vom Nardini-Klinikum entfernt, das Krankenhaus liegt direkt um die Ecke.