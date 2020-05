73-jähriger Zweibrücker schlägt mit Kopf auf den Boden auf : Zechpreller streckt Vater des Wirts mit Faustschlag nieder

Der Zechbetrüger ging mit der Faust auf den Vater des Wirts los, berichtet die Polizei. (Symbolbild( Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zweibrücken Ein 36-Jähriger, der Donnerstagabend mit Freunden in einem Restaurant in der Zweibrücker Innenstadt reichlich Alkohol konsumiert hatte, geriet mit dem Wirt in Streit, weil er seine Rechnung nicht bezahlen konnte.

Auch durch seine Freunde ließ sich der Mann nicht beruhigen, so dass diese nach Begleichen ihrer eigenen Rechnungen gingen. Der 36-Jährige stritt weiter mit dem Wirt. Plötzlich flüchtete er aus dem Lokal. Angestellte konnten ihn jedoch einholen und festhalten. Der Zechpreller versetzte dem 73-jährigen Vater des Wirtes einen Faustschlag ins Gesicht, so dass er zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug.