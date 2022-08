Reitabzeichen Prüfung beim RSC Walshausen : Junge Reiterinnen zeigen ihr Können

Die glücklichen Reitabzeichen-Besitzerinnen mit Prüfern Ute Breith (l.), Wilfried Schunck (hinten) und Ausbilderin Kerstin Müller – Karin Schimmel fehlt. Foto: Verein

Walshausen Zum ersten Mal 2022 lud der RSC Walshausen zur Reitabzeichenprüfung ein. Fast 20 Mädchen nahmen teil und lernten eine Woche lang in den verschiedenen Disziplinen rund ums Pferd.

Von Cordula von Waldow

Eine Woche lang haben Hofherrin Kerstin Müller und Karin Schimmel vom RSC Walshausen die Teilnehmerinnen, die nicht nur aus Walshausen, sondern dank der landeweiten Vernetzung über die Vielseitigkeit aus zahlreichen Vereinen kamen, auf die Abschlussprüfung verschiedener Reitabzeichen vorbereitet. Dressur, Springen, das korrekte Führen und Vorstellen eines Pferdes und Longieren wurden geübt, Theorie vermittelt und gepaukt.

Am großen Prüfungstag, wohlwollend-streng begleitet von den beiden Turnierrichtern Ute Breith und Wilfried Schunck, zeigten die fast 20 Teilnehmerinnen mit Erfolg, was sie gelernt und verinnerlicht haben.

Neben dem Nachwuchs wie der kleinen Aaliyah Schwarz, die zudem ihr erstes Zehner-Motivationsabzeichen ablegte, erfüllten weitere Probandinnen mit dem Pferdeführerschein Umgang die Voraussetzung für die weiterführenden Reitabzeichen. Das erste Reitabzeichen, RA10, eignet sich für Anfänger und Einsteiger mit den altersgerechten Anforderungen. Es wird an der Longe oder am Führzügel geritten. Außerdem müssen sich die Absolventen in der Pferdepflege auskennen und beim Satteln und Trensen mithelfen.

Wer sich in die Leistungsklasse 6 einstufen lassen möchte, um nicht nur an Turnieren nach der Wettbewerbsordnung WBO, sondern an Turnieren nach der Leistungsprüfungsordnung LPO teilnehmen zu können, für den ist das Deutsche Reitabzeichen RA 5 verpflichtend. Das RA 4 ist dann in der weiterführenden Ausbildung des Reiters Voraussetzung, um in die nächst höhere Leistungsklasse 5 aufzusteigen. Das RA 3 ist ein sinnvoller Zwischenschritt in der Abzeichen Systematik. Es überbrückt mit einer Dressurreiter-L auf Trensenzäumung den Schritt von Dressurreiter-A (RA 4) zur Dressurreiter-L auf der anspruchsvolleren Kandarenzäumung, die eine sehr ruhige, bewusst eingesetzte Reiterhand bedingt (RA 2). Im Springen fügt das RA 3 den Zwischenschritt von der Ein-Sterne-Klasse A* (RA 4) über die sowohl technisch als auch in den Abmessungen anspruchsvollere Klasse A** zu Klasse L (RA 2) ein. Dieses Abzeichen bestand mit der Tagesbestleistung, einer 7.5 in beiden Teilprüfungen sowie als Durchschnittsnote, Julia Schimmel.

Drei Reiterinnen und Ausbilderinnen legten ihre Longierabzeichen ab und sind somit nachweislich dazu befähigt, ein Pferd an der langen Laufeine, der so genannten Longe, kompetent zu arbeiten. Beurteilt wird hierbei die Einwirkung auf das Pferd sowie dessen Reaktion. Beurteilt werden die Sicherheit im Umgang mit den Hilfen (Stimme, Longe, Peitsche), in der Verschnallung der Hilfszügel, Sicherheit beim Handwechsel sowie die sichere Anwendung der Ausbildungsskala auf das Longieren. Zudem sollen die Ausbilder sichtbare Anhalts- und Ansatzpunkte für die weitere Arbeit erkennen können. In so genannten Stationsprüfungen wird die praktische Longenarbeit reflektiert, die Tierschutzkenntnisse abgefragt sowie das Pferd am Boden gaführtauf der Dreiecksbahn sowie in einem Hindernisparcours vorgestellt.