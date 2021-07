Reit- und Fahrvereine der Region bieten Ferienprogramm : Reitspaß in den Sommerferien

Steht bei vielen Vereinen der Region der Spaß neben dem Lernen im Mittelpunkt, bieten andere gezielt die Abnahme von Reit-, Kutschen- oder Voltigierabzeichen an. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Für viele Kinder und Jugendliche gibt es nichts Schöneres, als die Ferien mit Pferden zu verbringen. Die Vereine der Umgebung bieten vielfältige Möglichkeiten dazu.

Von Cordula von Waldow

Endlich wieder Reiter-Ferien! So denken sowohl die Reitschulen, vor allem jedoch die Kinder. Dem können nach der unfreiwilligen Pause im vergangenen Jahr, die Reitvereine in der Umgebung diesmal wieder Rechnung tragen. So werden sogar noch mehr Ferienfreizeiten rund ums Pferd angeboten als bisher.

Neu in dem Reigen ist etwa das Team von „Tierisch Achtsam“ in Bechhofen. Britta Grötsch bietet zwei Ferientage für Vor- und Grundschulkinder an, bei denen neben Spiel und Spaß mit den Ponys auch eine Schnitzeljagd mit den beiden Ziegen auf dem Programm stehen. Ein selbst gebasteltes Erinnerungsstück dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen, doch zuvor werden gemeinsam mit den Eltern Stockwurst und Marshmallows gegrillt. Wie bei allen Basisprogrammen ab dem Kindergartenalter, wird auch hier der (erste) fachgerechte Umgang mit dem Pferd wie Pflegen, Füttern, Führen vermittelt, bis hin zum Reiten oder Voltigieren, dem Turnen auf dem Pferd.

In vielen Ställen geht es, geführt oder selbst geritten, raus in die Natur, ein ganz besonderes Erlebnis. Um diese Möglichkeit erweitert in den Sommerferien auch der Reiterverein Einöd sein Angebot. Der Fahrstall Schweickert in Windsberg bietet unter anderem zwei Schnupperkurs-Wochenenden an, einmal für erfahrene Fahrer, die gerne einmal das Handling eines Vierspänners erproben wollen sowie für Neueinsteiger.

Steht bei vielen Vereinen der Region der Spaß neben dem Lernen im Mittelpunkt, bieten andere gezielt die Abnahme von Reit-, Kutschen- oder Voltigierabzeichen an. Tageskurse mit Mittagessen oder Rundum-Betreuung inklusive Übernachtung variiert je nach Verein und Zeitraum. Kinder, die mit Pferden umgehen, lernen früh Respekt und Verantwortung für ein anderes Lebewesen und entwickeln hohe soziale Kompetenzen. Durch die Herausforderungen im Sattel wie auch im Umgang mit dem Pferd wachsen sie regelmäßig über sich selbst hinaus und feiern Erfolgserlebnisse. Körperliche Bewegung und Koordination werden ebenso geschult wie gegenseitige Rücksichtnahme und Durchsetzungsvermögen.

Pferde sind dabei die besten Lehrmeister, weil sie Verhalten spiegeln und darauf reagieren, ohne es zu bewerten. Mit ihrer Jugendarbeit erfüllen die Reitvereine eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Zum anderen wachsen damit auch neue Mitglieder und ehrenamtlich engagierte Helfer heran, ohne die ein Vereinsleben undenkbar ist. Gleich morgens geht es für die Ferienkinder in den Stall. Hier geschieht das Lernen mit großem Spaß ganz von selbst.

Die meisten Reitvereine und Reitställe sind auf Facebook zu finden. Die folgenden Termine erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

● RFV Pirmasens-Winzeln: 20. bis 24. Juli, 26. bis 30. Juli von 9 bis 17 Uhr für Kinder von 6 bis 13 Jahren; 2. bis 6. August Privatstunden-Woche für fortgeschrittene Reiter; 23. bis 27. August Vorbereitung und Prüfung Reitabzeichen zehn bis sieben (Motivationsabzeichen). Infos und Anmeldung bei Heiner Eitel (0173) 46 66 61 16.

● RV Dahnertal: 25. bis 31. Juli, 15. bis 21. August, Infos und Anmeldung bei Gabi Rauscher-Klein (0174) 6 36 16 63 oder Nadine Kissel (0151) 14 14 70 27.

● Tierisch Achtsam: Pferde-Ferienfreizeit-Tag, 22. Juli und 26. August, 10 bis 18 Uhr, für Kinder von 5 bis 9 Jahren. Infos und Anmeldung bei Britta Grötsch (0152) 53 78 72 21; www.tierischachtsam.de

● RSV Höheischweiler, Reitanlage Fath: 19. bis 23. Juli, 2. bis 6. August, 9. bis 13. August, 23. bis 27. August. Infos und Anmeldung bei Bianca Fath 10 bis 16 Uhr, Tel. (0152) 01 71 45 39.

● Bliesberger Hof: 19. bis 24. Juli. Infos und Anmeldung bei Ingo Linn (0172) 68 57 002.

● Gestüt Etzenbacher Mühle: 19 bis 23. Juli, jeweils 10 bis 16 Uhr. Infos und Anmeldung auf der Etzenbacher Mühle unter ak@gestuet-etzenbacher-muehle.de oder (0176) 64 25 32 23.

● Reiterverein Einöd: 3. bis 5. August, 10.30 bis 14 Uhr, Kompaktkurs Vorbereitung Reitabzeichen Klasse 5 und 6, Pferdeführerschein Reiten und Longierabzeichen; 9. bis 11. August, 9 bis 16 Uhr, Kompaktkurs Vorbereitung Reitabzeichen Klasse 8 bis 10, Pferdeführerschein Umgang, Prüfungstag für alle Abzeichen ist Donnerstag, 12. August; Geführte Ausritte oder Geschicklichkeitsparcours auf dem Reitplatz jeweils Dienstag von 10.30 bis 12.30 Uhr am 20. Juli, 27. Juli, 03. August, 17. August, 25. August. Infos und Anmeldung bei Birgit Hohlweg (0152) 22 66 69 55.

● Saga-Reitschule-Felsalbtal: Saga-Reitabzeichenkurs Bronze und Silber vom 9. bis 14. August, Prüfung am 15. August. Anmeldung bei Michaela Schaefer unter felsalbtal@saga-reitschulen.de oder Tel. (0 63 39) 99 48 93.

● Fahrstall Schweickert: 16. bis 18. Juli Longierabzeichen 3 bis 5 mit Prüfung, 7./8. August Schnupperkurs Vierspänner, 21./22. August Schnupperkurs Fahren. Infos und Anmeldung unter www.fahrstall-schweickert.de/

● RFV Bundenbacherhöhe: 19. bis 22. August Volti-Camp. Infos und Anmeldung über Facebook.