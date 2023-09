Vielseitigkeitsturnier auf der Zweibrücker Rennwiese Zwei Tage Action für Pferd und Reiter

In der letzten der drei Stunden am Samstagvormittag hatte Xenia Kaehl-Schmidt von der RFG Ilsenhof Beckingen den erst 5-jährigen Tullibards Harthills DJ gesattelt. Das Irische Sportpferd ist seit zwei Monaten in Deutschland und war mit Xenia bereits auf Turnieren erfolgreich. Zwei Siege in Springpferde-A-Prüfungen gehen auf das Konto der beiden. An diesem Wochenende wird die erfolgreiche Reiterin, die jüngst von Bundestrainer Frank Ostholt mit ihrem Pferd Remondo für die Longlist der Vielseitigkeits-Europameisterschaft der Junioren berufen wurde, mit dem jungen Iren erstmals in einem Vielseitigkeitswettbewerb an den Start gehen. Beim Training jedenfalls hinterließ er schon mal einen sehr souveränen Eindruck.