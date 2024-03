Reit- und Fahrverein RFV Zweibrücken gelingt Generationswechsel

Wieder aufnehmen will der RFV Zweibrücken allerdings sein Engagement in der Vielseitigkeit, bestehend aus den Teildisziplinen Dressur, Springen und Gelände. Mit der Rennwiese spielt Zweibrücken auch diesbezüglich in einer besonderen Liga. Seit die Einöderin Antonia Bley als Landesmeisterin für den Verein sattelt, verfügt der RFV hier über ein neues sportliches Aushängeschild. Da beispielsweise auch Noelle Heil in dieser Disziplin unterwegs ist, will der Verein in einer Kooperation mit der Interessengemeinschaft Vielseitigkeit Rheinland-Pfalz-Saar unter Vorsitz der Zweibrückerin Birgit Hohlweg ein Revival starten.