Corona in Zweibrücken : Rein in gelbe Zone, raus aus gelber Zone

Zweibrücken Verwirrung um Gefahrenstufe für Zweibrücken: Am Donnerstagmittag galt noch „gelb“ – abends dann nicht mehr. Dennoch nimmt das Rathaus die Pandemie ernst und mahnt die Bürger, Maske und Hygiene nicht zu vernachlässigen.

Der „Warn- und Aktionsplan“ der Landesregierung hat am Donnerstag im Zweibrücker Rathaus für manch offene Frage gesorgt. Bereits am Mittwochabend galt auf Grund der Vorgaben: Weil in der Rosenstadt binnen sieben Tagen acht Neu-Infektionen gezählt worden waren (wir berichteten in unserer Donnerstagausgabe), galt: Nun befindet sich Zweibrücken in der sogenannten „Warnstufe Gelb“.