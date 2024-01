Zwei Wandertermine der St. Jakobus-Gesellschaft Besinnlich in Zweibrücken pilgern

Ob es an der mit rund 7,5 Kilometern Weglänge überschaubaren und dennoch attraktiven Strecke liegt oder an dem Heimspiel, vermag der Zweibrücker nicht zu sagen. Jedenfalls hatten sich bis Wochenanfang bereits etwa 30 Wanderfreudige angemeldet, die meisten aus der Herzogstadt und der Region, einige Teilnehmer jedoch auch aus dem gut 50 Kilometer entfernten Hauenstein oder Hundsbach. Treffpunkt ist der untere Fasanerieparkplatz an der Ehrwoogburg. Von hier aus geht es durch den Luitpoldpark in Richtung Innenstadt, über die Storchenbrücke entlang des Bleicherbachs zur Alexanderskirche. Hier wird, wie an anderen Stellen ebenfalls, der 83-jährige Ur-Zweibrücker neben Meditationen und Sinnsprüchen auch einige ganz persönlichen Erinnerungen, die am Weg liegen, teilen.